Церковь, которая присутствует на всех сторонах конфликта, - Сивохо назвал посредника для урегулирования на Донбассе

7 января, 2020, 21:27

Церковь может помочь в урегулировании конфликта на Донбассе, убежден советник секретаря СНБО Сергей Сивохо

Об этом Сивохо сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает " Новости Донбасса ".

"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Например, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником (в разрешении конфликта) ", - сказал Сивохо.

По мнению советника секретаря СНБО, для достижения мира на Донбассе необходимо "молчание со стороны тех, кто разжигал войну", и выполнение всех достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта.