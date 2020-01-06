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Espreso.tvОбществоСивохо идет на телемарафон вместе с Карамазовым, который назвал Майдан "безумием"

Сивохо идет на телемарафон вместе с Карамазовым, который назвал Майдан "безумием"

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо примет участие в телемарафоне вместе с рок-музыкантом Олегом Карамазовым, который называл Майдан "безумием"

Сивохо и Карамазов встретили на вокзале в Киеве делегацию детей, проживающих возле линии соприкосновения в Донбассе, сообщает 112.ua.

По информации телеканала, дети посетят Свято-Покровский Голосеевский монастырь, центры развлечений, театры, музеи, встретятся со своими сверстниками. После чего вместе с родителями поедут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области.

В 2015 году Карамазов называл революцию 2014 года "безумной" и заявлял о том, что Украина и Россия - это одна большая страна.

 

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