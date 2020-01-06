Сивохо идет на телемарафон вместе с Карамазовым, который назвал Майдан "безумием"
6 января, 2020, 18:36
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо примет участие в телемарафоне вместе с рок-музыкантом Олегом Карамазовым, который называл Майдан "безумием"
Сивохо и Карамазов встретили на вокзале в Киеве делегацию детей, проживающих возле линии соприкосновения в Донбассе, сообщает 112.ua.
По информации телеканала, дети посетят Свято-Покровский Голосеевский монастырь, центры развлечений, театры, музеи, встретятся со своими сверстниками. После чего вместе с родителями поедут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области.
В 2015 году Карамазов называл революцию 2014 года "безумной" и заявлял о том, что Украина и Россия - это одна большая страна.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
Читайте также
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?