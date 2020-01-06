Сериал "Чернобыль получил" Золотого Глобуса"

6 января, 2020, 09:47

5 января были объявлены победители второй самой престижной премии в мире кино - "Золотого Глобуса", среди победителей - новый фильм Тарантино и актеры "Джокера"

Об этом сообщает издание "Укринформ".

Вечером 5 января в Лос-Анджелесе жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы объявила победителей 77 церемонии одной из самых престижных кинопремий США "Золотой глобус".

"Чернобыль" отметили в номинации "лучший минителесериал". Церемония награждения состоялась в Калифорнии. Кроме пятисерийного "Чернобыля", на "Золотой глобус" в этой категории были номинированы экранизация романа Джозефа Геллера "Ловушка-22", биографический минисериал "Фоссе / Вердон", история об основателе канала Fox News "громкий голос" и еще одно основанное на реальных событиях шоу "Невероятное".

Звание лучшего актера в номинации "Драма" завоевал Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в кинокомиксе "Джокер". В то же время в номинации "Комедия или мюзикл" победил Тарон Эджертон за перевоплощение в легендарного Элтона Джона в фильме "Рокетмен". Лучшим актером телесериала выбрали Рассела Кроу за роль в минисериале "громкий голос". Раме Юссеф получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в комедийном сериале" за игру в "Раме".

Звание лучшей актрисы в номинации "Драма" получила Рене Зеллвегер за фильм "Джуди". Аквафин победила в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за игру в "Прощание". Мишель Уильямс завоевала звание лучшей актрисы сериала за свою работу в биографическом мини-сериале "Фосси / Вердон".

Лучшими актерами второго плана жюри премии выбрало Брэда Питта за игру в "Однажды в Голливуде" и Стеллан Скарсгард за роль в телесериале "Чернобыль". Лучшими актрисами второго плана было объявлено Лору Дерн за игру в "брачный истории" и Патрицию Аркетт за исполнение роли в "обман"