Сериал "Чернобыль" победил в трех номинациях премии Emmy
23 сентября, 2019, 08:26
В Лос-Анджелесе состоялась семьдесят первая церемония вручения телевизионной премии Emmy Awards
Об этом пишет BBC .
Сериал HBO "Чернобыль" победил в трех номинациях:
- за лучшую режиссуру мини-сериала;
- лучший сценарий мини-сериала;
- лучший мини-сериал.
"Чернобыль" - пятисерийный британо-американский мини-сериал. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Значительная часть сюжета мини-сериала базируется на воспоминаниях жителей Припяти.
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