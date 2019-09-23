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Espreso.tvОбществоСериал "Чернобыль" победил в трех номинациях премии Emmy

Сериал "Чернобыль" победил в трех номинациях премии Emmy

В Лос-Анджелесе состоялась семьдесят первая церемония вручения телевизионной премии Emmy Awards

Об этом пишет BBC .

Сериал HBO "Чернобыль" победил в трех номинациях:

  • за лучшую режиссуру мини-сериала;
  • лучший сценарий мини-сериала;
  • лучший мини-сериал.

"Чернобыль" - пятисерийный британо-американский мини-сериал. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Значительная часть сюжета мини-сериала базируется на воспоминаниях жителей Припяти.

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