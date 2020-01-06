"Чей Крым?": на украинского активиста Овчаренко напал бывший работник цирка
6 января, 2020, 18:52
На украинского активиста Леонида Овчаренко, которого жестко задержали в Киеве за вопросы российской блогеру "чей Крым" нападал молодой человек, ранее работавший в цирке
Личные аккаунты нападающего были опубликованы общественными активистами.
В резюме Толмачева Никиты Александровича указано, что ему 22 года. Парень ищет работу аниматором.
В резюме указано, что Толмачев имеет 10 месяцев опыта работы в цирке "Кобзов".
Ранее сообщалось, что в Киеве был жестко задержан полицией активист организации "Видсич" Леонид Овчаренко за вопросы российской блогеру о том, "чей Крым".
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