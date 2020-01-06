В Киеве милиция задержала активиста, который спросил у российской блоггерки о ее визите в оккупированный Крым

6 января, 2020, 16:18

В Киеве произошло столкновение из-за выступления российской блоггерки Александры Митрошиной, которая посещала оккупированный Крым

Об этом сообщает организация "Видсич" на своей странице в Facebook.

"Полиция надела наручники на нашего активиста Лео Овчаренко и повезла в отделение, перед тем устроив публичное "линчевание" на коленях. Есть информация, что задержали еще одного активиста", - говорится в сообщении.

Как сообщили в "Видсичи", Леонид с друзьями пришел на встречу с российской блоггеркой, экс-журналисткой пропагандистского канала "Россия" Александрой Митрошиной, чтобы спросить, почему она незаконно посещала оккупированный Крым.

Сначала полицейские, которых вызвал сам активист, требовали, чтобы тот вышел. А потом - надели на активиста наручники. Как заявили активисты, один из этих мужчин, который во время спора поддержал Митрошину, угрожал убийством активисту.

Задержанного Овчаренко повезли в Голосеевский райотдел полиции.