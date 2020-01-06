Пожары в Австралии: Украина готова направить 200 спасателей

6 января, 2020, 21:53

Украина готова направить в Австралию для помощи в тушении пожаров около 200 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, украинская сторона проинформировала Австралию о готовности направить силы. На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ДСНС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном самолете", - написал Аваков.