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Espreso.tvОбществоПожары в Австралии: Украина готова направить 200 спасателей

Пожары в Австралии: Украина готова направить 200 спасателей

Украина готова направить в Австралию для помощи в тушении пожаров около 200 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, украинская сторона проинформировала Австралию о готовности направить силы. На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ДСНС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном самолете", - написал Аваков.

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