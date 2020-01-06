Пожары в Австралии: Украина готова направить 200 спасателей
6 января, 2020, 21:53
Украина готова направить в Австралию для помощи в тушении пожаров около 200 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.
По его словам, украинская сторона проинформировала Австралию о готовности направить силы. На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.
"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ДСНС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном самолете", - написал Аваков.
- Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинскую власть помочь народу Австралии в борьбе с лесными пожарами.
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