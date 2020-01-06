Оккупанты нарушили режим тишины в зоне ООС накануне Рождества
6 января, 2020, 15:10
6 января около 11:35 оккупанты обстреляли позиции украинских военных вблизи Крымского
Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Украины.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 дня зафиксирована одна вражеская провокация, которую противник совершил уже сегодня на подступах к с. Крымское. Так, около 11.35 по направлению н.п. Сентяновка оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Наши защитники огонь в ответ не открывали", - информируют в Министерстве обороны.
Также в МОУ добавляют, что ситуация стабильна и полностью контролируема украинскими войсками.
В министерстве отмечают, что в канун Рождества боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала суток нет.
- Напомним, 5 января, в результате наезда на взрывное устройство на Хуторе Вильном на Луганщине один украинский военный погиб, еще один получил тяжелые ранения
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