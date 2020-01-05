5 января на фронте: один украинский военный погиб, еще один получил тяжелые ранения

5 января, 2020, 18:23

5 января, в результате наезда на взрывное устройство в Хуторе Свободный на Луганщине, один украинский военный погиб, еще один получил тяжелые ранения

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям неподалеку Водяного. Также, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял мероприятия по логистическому обеспечению.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.