5 января на фронте: один украинский военный погиб, еще один получил тяжелые ранения
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям неподалеку Водяного. Также, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.
Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял мероприятия по логистическому обеспечению.
В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.
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