В Украине запускают единственный туристический портал

5 января, 2020, 17:04

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что к осени 2020 года в Украине запустят единый туристический портал

Об этом сообщает Секретариат Кабинета министров Украины.

По словам Гончарука, на портале туристы смогут получить разнообразную помощь.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, которые мы сейчас активно строим. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь ", - сказал Гончарук.

Единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его запустят к осени 2020 года. Также будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

Создание единого туристического портала предусмотрено программой деятельности Кабмина, утвержденной в сентябре 2019 года.