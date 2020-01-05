В Украине запускают единственный туристический портал
Об этом сообщает Секретариат Кабинета министров Украины.
По словам Гончарука, на портале туристы смогут получить разнообразную помощь.
"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, которые мы сейчас активно строим. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь ", - сказал Гончарук.
Единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его запустят к осени 2020 года. Также будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.
Создание единого туристического портала предусмотрено программой деятельности Кабмина, утвержденной в сентябре 2019 года.
- 12 декабря стало известно, что за 9 месяцев 2019 года Киев посетило почти 1,5 млн иностранных туристов .
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