Сколько туристов посетили Киев в 2019 году: данные КГГА
12 декабря, 2019, 12:59
За 9 месяцев 2019 года Киев посетило почти 1,5 млн иностранных туристов
Об этом сообщают в Киевсовете.
Киев также посетили 2,2 млн туристов из Украины. В целом город за этот период получило 61 млн гривен туристического сбора.
В Киевсовете отмечают, что пытаются контролировать качество услуг, которые получают туристы. В частности, создали рабочую группу, которые проверяют хостелы.
"Они осуществляют регулярные рейды по проблемным хостелах по утвержденному графику. Сейчас 105 таких помещений уже проверено. И только около десятка из них исправно платят налоги, туристический сбор и соответствуют санитарным нормам ", - комментируют в Киевсовете.
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