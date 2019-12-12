Сколько туристов посетили Киев в 2019 году: данные КГГА

12 декабря, 2019, 12:59

За 9 месяцев 2019 года Киев посетило почти 1,5 млн иностранных туристов

Об этом сообщают в Киевсовете.

Киев также посетили 2,2 млн туристов из Украины. В целом город за этот период получило 61 млн гривен туристического сбора.

В Киевсовете отмечают, что пытаются контролировать качество услуг, которые получают туристы. В частности, создали рабочую группу, которые проверяют хостелы.

"Они осуществляют регулярные рейды по проблемным хостелах по утвержденному графику. Сейчас 105 таких помещений уже проверено. И только около десятка из них исправно платят налоги, туристический сбор и соответствуют санитарным нормам ", - комментируют в Киевсовете.