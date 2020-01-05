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Espreso.tvОбществоПутин не отказался от цели разделить Украину на "Новороссию" и "Малороссию" и заманивает Зеленского в эмоциональную яму, - Климкин

Путин не отказался от цели разделить Украину на "Новороссию" и "Малороссию" и заманивает Зеленского в эмоциональную яму, - Климкин

По мнению экс-министра иностранных дел Павла Климкина, российский президент Владимир Путин намеренно делает так, чтобы Владимир Зеленский в своем стремлении удовлетворять все новые и новые запросы избирателей, в частности по урегулированию ситуации на Донбассе, был зависим от него и находился в "эмоциональной яме"

Об этом он заявил в эфире еженедельной программы "Международный обзор" с Юрием Физером, которая в субботу, 4 января 2020 года, вышла на канале Еспресо.TV.

 

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