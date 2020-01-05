Обнародовано имя погибшего 5 января на Донбассе украинского военного

5 января, 2020, 20:05

5 января на Луганщине на мине подорвался военный из Волочиска Хмельницкой области Сергей Дичек

Об этом заявила координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, сообщает сайт "Е" .

"ЧП произошло в районные населенного пункта Золотое-4. Грузовик с двумя военными, среди которых был и Сергей Дичек, наехал на противотанковую мину. В результате взрыва наш земляк погиб. Другой военный получил тяжелые ранения", - рассказала Дзекар.

Сергей Дичек служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. На Востоке боец защищал государство более пяти лет. У Сергея Дичек осталась жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочисского района, и старушка мать.