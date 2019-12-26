Гончарук поручил ГФС до 9 января закрыть АЗС, работающие без лицензий

26 декабря, 2019, 19:44

Глава правительства Алексей Гончарук дал поручение ДФС и правоохранителям до 9 января 2020 года решить вопрос теневого оборота топлива

Об этом Гончарук написал в своем телеграмм-канале.

"Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще", - заявил Гончарук.

По его словам, правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего.

Гончарук дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года "решить эту проблему".

"Сейчас уже демонтировано 46 незаконных АЗС. Начато 18 уголовных производств. 31 объект хозяйствования подал документы для получения лицензий", - отчитывается Гончарук.