Гончарук поручил ГФС до 9 января закрыть АЗС, работающие без лицензий
26 декабря, 2019, 19:44
Глава правительства Алексей Гончарук дал поручение ДФС и правоохранителям до 9 января 2020 года решить вопрос теневого оборота топлива
Об этом Гончарук написал в своем телеграмм-канале.
"Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще", - заявил Гончарук.
По его словам, правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего.
Гончарук дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года "решить эту проблему".
"Сейчас уже демонтировано 46 незаконных АЗС. Начато 18 уголовных производств. 31 объект хозяйствования подал документы для получения лицензий", - отчитывается Гончарук.
- 17 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цены на бензин должны упасть на 2 грн.
- 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участниками топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций.
- Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 грн/л .
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