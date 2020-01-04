В Австралии лесные пожары приближаются к Сиднею

4 января, 2020, 15:34

Австралийские власти привлекли 3 тыс. военных резервистов для борьбы с масштабными пожарами в лесах, заявил в субботу, 4 января 2020 года, премьер-министр страны Скотт Моррисон

Об этом со ссылкой на DW информирует Еспресо.TV.

"Масштабы пожаров истощают ресурсы, и есть общины, которые явно нуждаются в дополнительной помощи", - заявил он.

Резервные бригады будут помогать с доставкой продуктов питания в села, эвакуировать людей, находящихся в зонах риска, и восстанавливать разрушенные дороги.

В массовой эвакуации населения и туристов задействованы военные самолеты и вертолеты.

Около 12,5 млн евро будет выделено на аренду 4-х самолетов пожарной помощи.

Эвакуированные люди будут размещены в том числе и на военных базах, отметил премьер.

Кроме того, на юго-востоке Австралии было объявлено чрезвычайное положение, власти велели покинуть свои дома более 100 тысячам людей в трех штатах.

Заместитель комиссара по вопросам пожарной службы в Новом Южном Уэльсе Роб Роджерс предупредил, что жители "вероятно, потеряют свои дома" и что это будет "успехом, если не будет потеряна ни одна жизнь".

Между тем власти подтвердили, что в результате пожаров погибли еще два человека на острове Кенгуру у побережья Южной Австралии. Таким образом число жертв возросло по меньшей мере до 23 человек. К тому же, этот остров, популярный среди туристов и известный своей природой, потерял большую часть национального парка Флиндерс Чейз. В парке проживают кенгуру, коалы и ехидны.