В Австралии лесные пожары приближаются к Сиднею
Об этом со ссылкой на DW информирует Еспресо.TV.
"Масштабы пожаров истощают ресурсы, и есть общины, которые явно нуждаются в дополнительной помощи", - заявил он.
Резервные бригады будут помогать с доставкой продуктов питания в села, эвакуировать людей, находящихся в зонах риска, и восстанавливать разрушенные дороги.
В массовой эвакуации населения и туристов задействованы военные самолеты и вертолеты.
Около 12,5 млн евро будет выделено на аренду 4-х самолетов пожарной помощи.
Эвакуированные люди будут размещены в том числе и на военных базах, отметил премьер.
Кроме того, на юго-востоке Австралии было объявлено чрезвычайное положение, власти велели покинуть свои дома более 100 тысячам людей в трех штатах.
Заместитель комиссара по вопросам пожарной службы в Новом Южном Уэльсе Роб Роджерс предупредил, что жители "вероятно, потеряют свои дома" и что это будет "успехом, если не будет потеряна ни одна жизнь".
Между тем власти подтвердили, что в результате пожаров погибли еще два человека на острове Кенгуру у побережья Южной Австралии. Таким образом число жертв возросло по меньшей мере до 23 человек. К тому же, этот остров, популярный среди туристов и известный своей природой, потерял большую часть национального парка Флиндерс Чейз. В парке проживают кенгуру, коалы и ехидны.
- Напомним, 1 января сообщалось о 17 погибших в результате лесных пожаров в Австралии.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
Читайте также
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?