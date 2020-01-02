Лесные пожары в Австралии: 17 погибших, десятки пропавших без вести

2 января, 2020, 08:57

Число жертв лесных пожаров в Австралии достигло 17-ти, десятки людей пропали без вести

Об этом сообщает RFI.

"Жертвами стихии стали уже 17 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести ... Тысячи людей вынуждены спасаться от огня на морском побережье", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за пожаров некоторые регионы страны остались без электричества, телефонной связи и интернета. Власти сообщают о более 200 сгоревших домов.

Для спасения людей и доставку гуманитарной помощи используются военные корабли и авиация.

Из-за задымления содержание опасных для здоровья веществ в столице страны Канберре превысил предельно допустимую концентрацию более чем в 20 раз.

Тем временем синоптики прогнозируют усиление жары, которая продлится еще три недели.