Усик назвал Онуфрия абсолютным чемпионом в своем деле

4 января, 2020, 11:11

Украинский боксер Александр Усик назвал митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрия абсолютным чемпионом в своем деле

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу "Витражи: о вере в красках".

"Он абсолютный чемпион мира в своем деле независимо от весовой категории. Он для меня таким человеком. Я с ним много раз общался, общался с глазу на глаз. Мне очень симпатизирует его духовная сила. Я думаю, физически он тоже довольно сильный" , - сказал Усик.

Украинский боксер также рассказал о первой встрече с Онуфрием и признался, что они говорили о политике.

"Когда я впервые с ним встретился и мы вели диалог, мы стали немного политизированы. У меня, разумеется, проскакивала речь о политике. Просто я хотел для себя понять, как человек ответит на эти вопросы. Меня поразили его ответы, которые были настолько развернутыми , но там не было осуждения, какой-то точки зрения, должна быть. Он так доходчиво все объяснил, что я когда вышел, думаю: "Господи, дай, чтобы оно в голове правильно уложилось", - рассказал Усик.