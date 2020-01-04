Усик назвал Онуфрия абсолютным чемпионом в своем деле
Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу "Витражи: о вере в красках".
"Он абсолютный чемпион мира в своем деле независимо от весовой категории. Он для меня таким человеком. Я с ним много раз общался, общался с глазу на глаз. Мне очень симпатизирует его духовная сила. Я думаю, физически он тоже довольно сильный" , - сказал Усик.
Украинский боксер также рассказал о первой встрече с Онуфрием и признался, что они говорили о политике.
"Когда я впервые с ним встретился и мы вели диалог, мы стали немного политизированы. У меня, разумеется, проскакивала речь о политике. Просто я хотел для себя понять, как человек ответит на эти вопросы. Меня поразили его ответы, которые были настолько развернутыми , но там не было осуждения, какой-то точки зрения, должна быть. Он так доходчиво все объяснил, что я когда вышел, думаю: "Господи, дай, чтобы оно в голове правильно уложилось", - рассказал Усик.
- Напомним, 14 декабря 2018 во время V и церемонии награждения "Будущее нации" глава УПЦ МП Онуфрий вручил Александру Усику негосударственный орден преподобного Ильи Муромца I степени.
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