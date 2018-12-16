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Усик получил от Онуфрия орден Ильи Муромца

14 декабря 2018 во время VI церемонии награждения "Будущее нации" глава УПЦ МП Онуфрий (Березовский) вручил абсолютному чемпиону мира по боксу Александру Усику негосударственный орден преподобного Ильи Муромца I степени

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Получая награду Усик сказал:

"Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все".

Церемония награждения "Будущее нации" проходит ежегодно в декабре.

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