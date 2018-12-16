Усик получил от Онуфрия орден Ильи Муромца

16 декабря, 2018, 14:10

14 декабря 2018 во время VI церемонии награждения "Будущее нации" глава УПЦ МП Онуфрий (Березовский) вручил абсолютному чемпиону мира по боксу Александру Усику негосударственный орден преподобного Ильи Муромца I степени

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Получая награду Усик сказал:

"Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все".

Церемония награждения "Будущее нации" проходит ежегодно в декабре.