Россия использует церковь как инструмент на внешнем направлении, - Епифаний

4 января, 2020, 13:50

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Россия использует церковь как инструмент для давления на внешнем направлении

Об этом сообщает Радио Свобода.

"РПЦ всегда действовала таким образом, как и российское государство. Мы сейчас не говорим сугубо о РПЦ, это давление со стороны Российской Федерации, которая активно использует церковь как инструмент на внешнем направлении. То есть церковь действует вместе с российским государством. Мы видим, как это происходило в Элладской церкви, где иерархи этой церкви открыто заявили во время заседания Архиерейского собора, нам нужно принять соответствующее решение для того, чтобы это давление уже прекратилось. Они посещали, пытались убеждать их, давить на них и так далее. и поэтому сейчас это давление испытывают и другие церкви", - сказал Епифаний.

Однако, по его словам, Александрийский патриарх поступил по-другому.

"Он увидел, как это происходило в Элладской православной церкви. Поэтому он общался с архиереями и соответственно объявил это во время богослужений, помянув мое имя в диптихе для того, чтобы предотвратить в будущем манипуляциям и давление со стороны русской церкви и русского государства", - отметил Епифаний.