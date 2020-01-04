Епифаний заявил, что украинский народ пока не готов к переносу Рождества

4 января, 2020, 11:51

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что украинский народ пока не готов к календарной реформе

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Епифания, сейчас в Украине идет много дискуссий по реформе календаря, однако украинский народ пока не готов к ней.

"Мы сейчас видим, что идут дискуссии о календарном вопросе по реформе календаря, но этот вопрос является довольно сложным. Украинский народ пока не готов к календарной реформе", - сказал Епифаний.

Он отметил, что когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять соответствующее решение, но сначала нужно провести большую просветительскую работу.

"В епархиях проведем опрос, увидим какой процент за перенос, какой против. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, этот вопрос будет решен положительно", - отметил Епифаний.