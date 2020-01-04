На Новый год авторы "Шерлока" экранизировали "Дракулу"

4 января, 2020, 21:53

4 января на Netflix выходят сразу три серии фильма "Дракула" (с 1 по 3 января они выходили на канале BBC One)

Это новая версия легендарной истории от создателей культового "Шерлока" - Марка Гэтисса и Стивена Моффата, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на BBC.

Примерно 50-ая, если считать только фильмы, созданные в США и Европе.

Более того, она начинается подчеркнуто уважительно к первоисточнику - изданного в 1897 году роману Брэма Стокера.

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Юный и по-волшебному наивный британец Джонатан Харкер (его сыграл Джон Хеффернан, снимавшийся в "Лютере", "Короне") приезжает в Трансильванию к графу Дракуле (Клас Банг, датчанин, получивший премию "Лучший актер Европы" в 2017 году) .

Харкеру нужно лишь подписать бумаги о продаже замка в Лондоне, но благодаря графу он задерживается в Трансильвании в месяц.

Однако, к концу первой серии от первоисточника остается только основная сюжетная линия.

"Конечно, Ван Хельсинг обязательно придет на помощь жертвам Дракулы и будет пытаться убить его. Но это будет не совсем обычный персонаж, при всем уважении к актерам, которые играли его роль (а среди них, например, был кавалер ордена Британской империи Энтони Хопкинс)", - отмечается в сообщении.