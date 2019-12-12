Топ-10 сериалов 2020 года, которых мы ждем

1 января, 2020, 10:12

Дарья Тарасова

Netflix, HBO и другие сети делают ставки на новые сезоны успешных проектов, анонсируют запуск экранизаций произведений популярных писателей, и у нас нет оснований не доверять их интуиции, новый сериальный год будет интересным

Еспресо.TV собрало сериалы, которыми обещает поразить 2020-й.

"Новый Папа" / The New Pope

1-й сезон

Дата выхода: 13 янв

Производство: Sky Atlantic, HBO, Canal +

Мы ждали 2-й сезон "Молодого Папы", а получим 1-й сезон его спинофа. Справедливо отметить, что "Новый Папа" станет полноценным продолжением сериала 2016-го года. Опять появится Джуд Лоу в роли Пия XIII, или Ленни Белардо, режиссером выступил, как и в предыдущем проекте, Паоло Соррентино, а события будут разворачиваться сразу после событий "Молодого Папы".

Пий XIII в коме. Ватикан вынужден искать замену Папе. Поэтому новым главой Католической церкви выбирают Джона Браннокса. Это британский интеллектуал, известный написанием богословского текста "Срединный путь". Новый Папа говорит о себе: "Я безответственен, ленив, напыщен и тщеславен". Но, несмотря на то, что Пий XIII прикован к постели, есть угроза для Браннокса, что молодой папа выйдет из комы и вернет себе титул. В "Новом Папе" к актерскому составу присоединились Джон Малкович, который собственно и сыграет нового Папу Иоанна Павла III, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и другие.

"Половое воспитание" / Sex Education

2-й сезон

Дата выхода 17 января

Производство: Netflix

Год начнется с продолжения британской комедийной драмы о подростковой сексуальности, которая довольно успешно стартовала в 2019 году. В школу, в которой сын секс-терапевта Отис Милберн и его подруга Мейв устроили консультации по сексуальным проблемам для своих сверстников, прибывают новые ученики. Личные отношения Отиса и Оли переходят на новый уровень, но вместе с тем, парню надо разобраться во взаимоотношениях с Мейв. К тому же, все усложняет разоблачение романа родителей Отиса и Оли - Джин и Джейкоба. Ведь теперь им придется уживаться большой семьей.

Режиссер сериала Бен Тейлор обещает немало сексуальных сцен, которые создатели подробно проставляли, "как хореографию".

"Звездный путь: Пикар" / Star Trek: Picard

1-й сезон

Дата выхода 23 января

Производство: CBS All Access

Во вселенной "Звездного пути" создано немало сериалов и фильмов, книг и игр. Вокруг франшизы сформировалась целая массовая культура и выросло сообщество фанатов. В начале года CBS All Access порадует поклонников "Звездного пути" новым сериалом.

Новый проект станет восьмым сериалом франшизы и сосредоточится на истории бывшего адмирала Звездного Флота Жан-Люка Пикара. Действие развернется в конце 24-го века, через 20 лет после событий фильма "Звездный путь: Возмездие", который вышел в прокат в 2002 году. На развитие сюжета повлияло разрушение Ромула в хронологии фильма 2009 года. Режиссером станет Ганель Кулпеппер, а главную роль сыграет бессменный Пикар Патрик Стюарт.

"Лучше звоните Солу" / Better Call Saul

5-й сезон

Дата выхода: 23 февраля

Производство: Netflix, AMC

"Лучше звоните Солу" - это спиноф и приквел по-настоящему культового сериала Гиллиган "Во все тяжкие" (Breaking Bad). Криминальная драма рассказывает историю адвоката, которая начинается за 6 лет до событий оригинального сериала.

Еще в финале 3-го сезона было понятно, что в черной комедии становится все меньше веселого и все больше драматического. Сами же события сериала все ближе подводят нас к знакомому по "Всем тяжким" адвокату Солу Гудману, в которого в финале 4-го сезона начинает превращаться хитрый и изобретательный проныра Джимми Макгил. Все меньше в нем сочувствия, чувства вины, сентиментальности. Главный герой, который в течение предыдущих сезонов периодически пытался играть по правилам, осознает, что это не работает. Анонсируя новый сезон, один из авторов сериала Питер Гулд отметил: ситуации в 5-м сезоне заставят Сола Гудмана закрыть глаза на вещи, которые не воспринял бы Джимми Макгил. Поэтому похоже, что главный герой довольно скоро опустится на дно и станет тем, кого мы знаем по оригинальному сериалу.

"После жизни" / After Life

2-й сезон

Дата выхода: весна 2020

Производство: Netflix

Британский комик Рики Джервэйс снял драматическую комедию, первый сезон которой заинтересовал удачным сочетанием комического и печального. "После жизни" получил положительные отзывы и, как ни странно, еще один сезон.

В центре сюжета - журналист газеты Тони Джонсон, потерявший жену из-за рака. Оправиться от смерти любимой непросто: свою боль и гнев Тони срывает на друзьях, родных и соседях. По словам Джервэйса, который стал и режиссером, и сценаристом, и исполнителем главной роли, во 2-м сезоне его персонаж продолжит говорить и делать все, что ему заблагорассудится. Возможно, у него завяжутся новые отношения, а также мы увидим, что будет происходить в газете Тони, которая испытывает трудности.

"Западный мир" / Westworld

3-й сезон

Дата выхода: первая половина 2020

Производство: НПО

Прошло больше года с тех пор, как закончился 2-й сезон научно-фантастического сериала. Поразительные открытия в 1-м и еще более шокирующие повороты в следующем (особенно сцена после титров, которая переворачивает понимание всего сюжета вверх ногами) поставили перед зрителями вопросы, ответы на которые, надеемся, покажут уже в 3-м сезоне.

После бунта в футуристическом парке развлечений "Западный мир" почти все человекообразные андроиды погибли, остались только Долорес и Бернард. Они смогли обрести свободу и сбежать из парка. События нового сезона будут разворачиваться в реальном мире. Главные герои постараются не раскрыть, что они андроиды, ведь раскрытие этой тайны может стоить им жизни. Судя по трейлерам, Долорес стремится показать "гнилой мир людей" таким, какой он есть, а Бернард искать кого-то, кто бы помог ему ее остановить.

Кроме Рэйчел Вуд, Тессы Томпсон (которая играет настоящую Долорес в теле Шарлотты Гейл) и Джеффри Райта, к актерскому составу в новом сезоне присоединятся Аарон Пол ( "Во все тяжкие") и Венсан Кассель. Кстати, как видно из трейлера, в новом сезоне вернется Тэнди Ньютон (Мейв) и, конечно, Эд Харрис (Уильям, или Человек в Черном).

"Какой чудесный мир новый!" / Brave New World

1-й сезон

Дата выхода: 2020

Производство: USA Network

В следующем году USA Network порадует новым 10-серийным проектом по одноименному антиутопическим роману Олдоса Хаксли. Научно-фантастическая драма расскажет об утопическом обществе, в котором, благодаря запрету иметь личную жизнь, семью, влюбляться, царят стабильность и благополучие.

События разворачиваются в 26-м веке, или в 632 году фордовский эры, где все поклоняются богу Генри Форду. Дети не рождаются традиционным путем, а выращиваются в бутылях на специальных инкубаторах. На стадии развития эмбриона они делятся на пять каст, которые различаются умственными и физическими способностями от максимально совершенных "альф" до самых примитивных "эпсилонов". Люди живут по принципу избыточного потребительства, всем правит "мгновенное удовольствие и вездесущий секс". Главными героями сериала, как и романа Хаксли, становятся люди, которые не могут вписаться в это общество.

Главные роли в сериале сыграют Гарри Ллойд (Визерис Таргариен из "Игры престолов"), Олден Эренрайк (молодой Хан Соло из "Соло. Звездные Войны. История") и Джессика Браун Финдлей (Сибил Кроули из "Аббатства Даунтон").

"Импичмент Американская история преступлений" / Impeachment: American Crime Story

3-й сезон

Дата выхода: 27 сентября

Производство: FX

Драматический сериал, каждый сезон которого сосредотачивается на определенной реальной истории, получит 3-й сезон. Его основой станет один из самых громких секс-скандалов в США, который едва не привел к импичменту Билла Клинтона. Символично, что о своих планах экранизировать историю с Моникой Левински FX объявил в разгар скандала с Трампом и Зеленским, между которыми зарубежные СМИ проводили параллели.

Продюсером нового сезона станет сама Моника Левински, а ее роль исполнит Бини Фелдштейн ( "Леди-Птицы"). Линду Трипп, которая записывала личные разговоры Левински, сыграет Сара Полсон. В основу сюжета ляжет книга Джеффри Тубина "Большой заговор: настоящая история сексуального скандала, который едва не сверг президента". По словам директора FX Джона Ландграфа, "Импичмент" покажет проигнорированные аспекты жизни, которые были вовлечены в скандал и политическую войну, бросившую тень на президентство Клинтона.

"Девять идеальных незнакомцев" / Nine Perfect Strangers

1-й сезон

Дата выхода: конец 2020

Производство: Hulu

Еще один роман автора "Большой маленькой лжи" Лиян Мориарти ляжет в основу сериала. И работать над новым проектом по книге этой австралийской писательницы будет та же команда: сценарист Дэвид Келли, продюсеры Бруна Папандреу и Николь Кидман, которая вновь сыграет одну из главных ролей сериала.

События будут разворачиваться на оздоровительном курорте. Девять гостей прибывают на отдых в загородный дом. Все они оказались здесь по разным причинам, но хотят отдохнуть от бурной жизни в большом городе, оправиться от стресса и оздоровиться. За курортом ухаживает загадочная и харизматичная Маша (Николь Кидман), которая имеет свой взгляд на то, как расшевелить умы и тела постояльцев в течение их 10-дневного отпуска. Впрочем девять незнакомцев не знают, что ждет их на курорте.

"Ты" / You

2-й сезон

Дата выхода: 26 декабря 2019

Производство: Netflix

Как и 1-й, 2-й сезон психологического триллера является экранизацией романа Кэролайн Кепнес - на этот раз "Скрытых тел", что является продолжением ее романа "Ты". Опять нас ждет история одержимости и убийств.

Главный герой - Джо Голдберг (Пенн Бэджли), психопат, жертвой маниакальной "юбови" которого в 1-м сезоне стала молодая писательница Гиневра Бек. Он пугает не тем, что является убийцей с психическими расстройствами. Ужасает, что, на первый взгляд, он обычный рядовой парень, который любит литературу и кажется даже "романтичным".

События второго сезона разворачиваются в Лос-Анджелесе. Джо больше не под следствием за убийства, и теперь, когда Бек ушла, он выбирает новую страсть - шеф-повара Лав Куинн. Создатели сериала отмечают, что Джо "попытается опередить собственное будущее и остановить и исправить некоторые вещи". Итак, новый сезон, вероятно, объяснит становление жизненной философии Джо, раскроет новые детали о нем, а также сосредоточится на незаконченных делах, начатых в первом сезоне.