Государству вернули имущество олигархов беглого Курченко

4 января, 2020, 13:10

Государству вернули помещения стадиона "Металлист" и тренировочную базу футбольного клуба в поселке Высокий, ранее принадлежавших олигархов-беглецу Сергей Курченко

Об этом заявили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, сообщает Укринформ.

"Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это вип-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - заявили в ОГА.

6 декабря 2019 года председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что часть помещений стадиона "Металлист", часть детской футбольной академии "Металлиста", тренировочная база в поселке Высоком и другие объекты, конфискованные у Курченко, так и не приняты в управление Харьковской ОГА . Фактически этим имуществом пользовались третьи лица, хотя еще 11 апреля 2018 года вышло распоряжение Кабинета министров Украины, которым имущественные комплексы, конфискованные в ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" передавались в сферу управления Харьковской областной государственной администрации. Но в течение всего 2018 года имущество в областную собственность так и не приняли.