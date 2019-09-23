Медиахолдинг Курченко UMH перешел в управление АРМА: решение суда

23 сентября, 2019, 13:33

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами имущество, имущественные и корпоративные права группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH), находившихся под арестом

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда.

По данным ГПУ, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции UMH Group. Часть средств в размере $ 246 100 000 было уплачено TriLado Enterprise Inc. в период с 03.04.2013 по 20.09.2013 "за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации".

Остальную часть средств на совершение сделки в размере $ 160 млн получено за счет кредита, предоставленного Укрэксимбанком для ООО "Ветек Медиа Инвест" (со сроком погашения до 27.10.2022).

"По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долларов, предоставленного АО" Укрэксимбанк "для ООО" Ветек Медиа Инвест "по кредитному договору от 28.10.2013 № 151313К15 , имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем ", - говорится в судебных материалах.

Напомним, до 2013 года основным владельцем UMH был Борис Ложкин. В портфеле холдинга были издание Корреспондент, Теленеделя, Forbes Украина.



