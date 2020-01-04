Госпогранслужба получила два французских вертолета

4 января, 2020, 10:51

Государственная пограничная служба получила два одномоторных вертолета H125 французской компании Airbus Helicopter

Об этом сообщает ГПСУ.

Вертолеты были получены в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией.

"Н125 будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам председателя ГНСУ Сергея Дайнеко, по сравнению с Ми-8, которые пограничники используют сейчас, новые вертолеты в 4-5 раз экономнее. Дейнеко отметил, что ведомство получит 24 таких вертолета в различной комплектации.