Госпогранслужба получила два французских вертолета
4 января, 2020, 10:51
Государственная пограничная служба получила два одномоторных вертолета H125 французской компании Airbus Helicopter
Об этом сообщает ГПСУ.
Вертолеты были получены в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией.
"Н125 будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
По словам председателя ГНСУ Сергея Дайнеко, по сравнению с Ми-8, которые пограничники используют сейчас, новые вертолеты в 4-5 раз экономнее. Дейнеко отметил, что ведомство получит 24 таких вертолета в различной комплектации.
- Напомним, 28 декабря новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников.
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