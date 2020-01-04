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Espreso.tvОбществоГоспогранслужба получила два французских вертолета

Госпогранслужба получила два французских вертолета


фото: dpsu.gov.ua
Государственная пограничная служба получила два одномоторных вертолета H125 французской компании Airbus Helicopter

Об этом сообщает ГПСУ.

Вертолеты были получены в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией.

"Н125 будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам председателя ГНСУ Сергея Дайнеко, по сравнению с Ми-8, которые пограничники используют сейчас, новые вертолеты в 4-5 раз экономнее. Дейнеко отметил, что ведомство получит 24 таких вертолета в различной комплектации.

  • Напомним, 28 декабря новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников.

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