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Espreso.tvОбществоГоспогранслужба испытала новые скоростные катера украинского производства "Бриг"

Госпогранслужба испытала новые скоростные катера украинского производства "Бриг"

Новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников

На ходовых испытаниях "Бриги" продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (около 70 км/ч), в зависимости от загрузки, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу пограничников.

Уже с началом нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях выйдут на службу на новых катерах.

Отмечается, что выиграло тендер на строительство катеров для спецподразделения морских пограничников харьковское предприятие "Бриг ЛТД", которое впервые реализовало проект милитари-сотрудничества. Компания производит товары для активного отдыха и спорта.

Региональным управлением Морской охраны было разработано техническое задание и сформулированы четкие требования к будущим катерам: скорость, маневренность, вместительность, дальность плавания, оснащение современной навигационной и радиолокационной техникой, средствами связи, эргономичность корпуса, расхода горючего.

Малые катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и с вооружением. Важно, что эти катера оснащены специальным трапом для поднятия водолаза, что позволит проводить подводные осмотр судов, к примеру, на рейдовых стоянках или в открытом море до захода  судна в порт. А также, в комплекте с катером, поставлен трейлер для наземной транспортировки катера. Таким образом, спецподразделение имеет повышенную мобильность и может перемещаться для точечных действий на различных участках побережья и различных водоемах приграничья.

Бойцы спецподразделения непосредственно участвовали в приеме катеров и в испытательных маневрах, проверив на себе все заявленные характеристики.

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