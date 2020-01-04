Facebook заблокировал сообщение Супрун о Бандере

4 января, 2020, 09:53

Социальная сеть Facebook скрыла сообщение бывшей главы Министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун о лидере ОУН Степане Бандере

Об этом Супрун сообщила в facebook.

"Вчера служба поддержки facebook сообщила мне, что сообщение о Степане Бандере, где я приняла несколько его цитат, скрытый за" нарушение стандартов сообщества по "hate speech / пропаганду ненависти", - написала Супрун.

По ее словам, ни пропаганды ненависти в ее заметке не было. На момент блокировки сообщение набрал более 6 тыс. распространений и охватил более полумиллиона читателей. Текст сообщению пока доступен только в блоге Супрун. Там она принимает несколько цитат Бандеры и комментирует их.

"Такое происходит не впервые. В сентябре facebook скрыл мой сообщение о формуле Штайнмайера с главным месседжем" Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мира", - отметила Супрун.

Тогда, по ее словам, она обратилась к администрации соцсети, в ответ получила сообщение, что решение об удалении сообщению было принято корректно.