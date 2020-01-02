Послы Польши и Израиля раскритиковали чествование Украиной ряда деятелей

2 января, 2020, 18:18

Послы Израиля и Польши в Украине раскритиковали чествование украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и политического деятеля Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы

Об этом говорится в совместном заявлении послов, обнародованном на сайте посольства Польши в Украине.

"К сведению Львовского областного совета и Киевской городской государственной администрации. С большим беспокойством и печалью мы отметили, что представители власти разных уровней Украины, в частности Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится в заявлении.

Дипломаты возмущены, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году на чествование памяти Мельника, Ивана и Юрия Липы, а Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры" .

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - отмечается в заявлении.

По словам послов, в настоящее время правительства обеих стран делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на евреев, которые происходят в разных странах, а также чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.



