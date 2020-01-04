Целью Путина является распад Евросоюза и НАТО, - Туск

4 января, 2020, 13:27

Бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что целью президента России Владимира Путина является распад Европейского Союза и НАТО

Об этом сообщает "Польское радио".

"Он за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, невольные и так называемые полезные идиоты. Все три категории можно найти в польской партии "Право и справедливость", - сказал Туск.

По словам Туска, сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом.

"Сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом. Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами попробовать любой ценой восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции. Я боюсь, что лидеры не полностью понимают серьезность ситуации", - отметил Туск.