Целью Путина является распад Евросоюза и НАТО, - Туск
Об этом сообщает "Польское радио".
"Он за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, невольные и так называемые полезные идиоты. Все три категории можно найти в польской партии "Право и справедливость", - сказал Туск.
По словам Туска, сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом.
"Сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом. Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами попробовать любой ценой восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции. Я боюсь, что лидеры не полностью понимают серьезность ситуации", - отметил Туск.
- Напомним, 29 ноября, в Брюсселе состоялась церемония передачи полномочий председателя Европейского совета от Дональда Туска бывшему премьеру Бельгии Шарлю Мишелю.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-