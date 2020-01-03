Зеленский задекларировал почти 5 млн грн от "Квартала 95"

3 января, 2020, 21:49

Об этом говорится в декларации Зеленского в реестре электронных деклараций.

Так, президент получил от "Квартала" 4,88 млн грн как роялти.

Еще 104 тыс. грн Зеленский получил от ООО "Квартал 95" в качестве компенсации за пользование торговой маркой.