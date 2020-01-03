Зеленский задекларировал почти 5 млн грн от "Квартала 95"
3 января, 2020, 21:49
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4984000 грн поступлений от ООО "Квартал 95"
Об этом говорится в декларации Зеленского в реестре электронных деклараций.
Так, президент получил от "Квартала" 4,88 млн грн как роялти.
Еще 104 тыс. грн Зеленский получил от ООО "Квартал 95" в качестве компенсации за пользование торговой маркой.
- Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что зарабатывает 15 тыс. грн и отказался от премий и надбавок.
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