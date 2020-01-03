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Espreso.tvОбществоЗеленский задекларировал почти 5 млн грн от "Квартала 95"

Зеленский задекларировал почти 5 млн грн от "Квартала 95"

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4984000 грн поступлений от ООО "Квартал 95"

Об этом говорится в декларации Зеленского в реестре электронных деклараций.

Так, президент получил от "Квартала" 4,88 млн грн как роялти.

Еще 104 тыс. грн Зеленский получил от ООО "Квартал 95" в качестве компенсации за пользование торговой маркой.

  • Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что зарабатывает 15 тыс. грн и отказался от премий и надбавок.

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