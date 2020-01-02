Дубилет заявил, что зарабатывает 15 тыс. грн
2 января, 2020, 19:17
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что на своем посту зарабатывает 15 тыс. грн, при этом отказался от премий и надбавок
Об этом Дубилет сказал в интервью ютуб-канала FranchTV .
"15 тыс. грн плюс там надбавки и премии до 30 и 40 могут доходить, но я попросил мне поставить "нулевые". На самом деле большая проблема с зарплатами. Есть много министров и заместителей министров, которым нужно ставить зарплаты намного больше. Они пришли с частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить", - сказал Дубилет.
Он добавил, что тема зарплат непростая и обсуждается внутри Кабмина, как объяснить обществу, что необходимо поднимать зарплаты топ-чиновникам.
- Ранее сообщалось, что с 1 января в Украине выросла минимальная зарплата .
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