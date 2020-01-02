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Espreso.tvОбществоДубилет заявил, что зарабатывает 15 тыс. грн

Дубилет заявил, что зарабатывает 15 тыс. грн

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что на своем посту зарабатывает 15 тыс. грн, при этом отказался от премий и надбавок

Об этом Дубилет сказал в интервью ютуб-канала FranchTV .

"15 тыс. грн плюс там надбавки и премии до 30 и 40 могут доходить, но я попросил мне поставить "нулевые". На самом деле большая проблема с зарплатами. Есть много министров и заместителей министров, которым нужно ставить зарплаты намного больше. Они пришли с частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить", - сказал Дубилет.
 
Он добавил, что тема зарплат непростая и обсуждается внутри Кабмина, как объяснить обществу, что необходимо поднимать зарплаты топ-чиновникам.
 
 
 
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