Зеленский проводит праздники в Буковеле

2 января, 2020, 16:29

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в соцсети Instagram.

"Посмотрите!!! Это сегодня в Буковеле", - подписано одно фото с Владимиром Зеленским.

Фотографии с президентом размещают лыжники, которые случайно встретились на одной трассе с президентом и его командой.

"Если год начался со встречи с президентом - он обречен быть успешным", - написала другая пользовательница под фото с Зеленским.

По информации СМИ, его сопровождает глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной.