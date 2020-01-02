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Espreso.tvОбществоЗеленский проводит праздники в Буковеле

Зеленский проводит праздники в Буковеле

Президент Украины Владимир Зеленский , находясь на новогоднем отдыхе в президентской резиденции "Синегора" в селе Гута (Ивано-Франковская область), посетил горнолыжный курорт Буковель

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в соцсети Instagram.

"Посмотрите!!! Это сегодня в Буковеле", - подписано одно фото с Владимиром Зеленским.

Фотографии с президентом размещают лыжники, которые случайно встретились на одной трассе с президентом и его командой.

"Если год начался со встречи с президентом - он обречен быть успешным", - написала другая пользовательница под фото с Зеленским.

По информации СМИ, его сопровождает глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной.

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