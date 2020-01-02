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Espreso.tvОбществоВ Житомире новогодние елки будут перерабатывать в щепу для обогрева теплиц

В Житомире новогодние елки будут перерабатывать в щепу для обогрева теплиц

Житомиряне могут сдать свои новогодние деревья, которые эффективно утилизируют с помощью специального оборудования для измельчения отходов древесины в щепу

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

"Коммунальное предприятие "Зеленстрой" после новогодних праздников принимает ели и сосны на утилизацию. Житомиряне могут сдать свои новогодние деревья, которые эффективно утилизируют с помощью специального оборудования для измельчения отходов древесины в щепу", - говорится в сообщении.

Треску будут использовать для обогрева теплиц, в которых выращивают вечнозеленые растения.

Пункт приема новогодних деревьев в городе начал работать с 2 января по адресу переулок Кавалерийский, 13.

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