В Житомире новогодние елки будут перерабатывать в щепу для обогрева теплиц
2 января, 2020, 17:40
Житомиряне могут сдать свои новогодние деревья, которые эффективно утилизируют с помощью специального оборудования для измельчения отходов древесины в щепу
Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
"Коммунальное предприятие "Зеленстрой" после новогодних праздников принимает ели и сосны на утилизацию. Житомиряне могут сдать свои новогодние деревья, которые эффективно утилизируют с помощью специального оборудования для измельчения отходов древесины в щепу", - говорится в сообщении.
Треску будут использовать для обогрева теплиц, в которых выращивают вечнозеленые растения.
Пункт приема новогодних деревьев в городе начал работать с 2 января по адресу переулок Кавалерийский, 13.
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В Киеве заработали 15 пунктов сбора новогодних елок.
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