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Espreso.tvОбществоВ Киеве заработали 15 пунктов сбора новогодних елок

В Киеве заработали 15 пунктов сбора новогодних елок

В Киеве с четверга, 2 января, начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Собранные дерева переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованный.
 
Площадки для сбора новогодних елок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений лесопарковых хозяйств.
 
Пункты расположены по следующим адресам: проспект Голосеевский, 87г; улица Тростянецкая, 58а; улица Электротехническая, 26; улица Освободителей, 6; проспект Степана Бандеры, 26а; Железнодорожное шоссе, 61; улица Дмитриевская, 16а (производственная база); улица Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки") улица Новополевая, 95а; спуск Герцена, 6; Бориспольское шоссе, 23 км; проспоспект Броварской, 2а; ул Радистов, 1в; Никольское лесничество; Броварское лесничество, кв № 72.
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