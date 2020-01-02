В Киеве заработали 15 пунктов сбора новогодних елок

2 января, 2020, 16:52

В Киеве с четверга, 2 января, начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Собранные дерева переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованный.

Площадки для сбора новогодних елок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений лесопарковых хозяйств.

Пункты расположены по следующим адресам: проспект Голосеевский, 87г; улица Тростянецкая, 58а; улица Электротехническая, 26; улица Освободителей, 6; проспект Степана Бандеры, 26а; Железнодорожное шоссе, 61; улица Дмитриевская, 16а (производственная база); улица Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки") улица Новополевая, 95а; спуск Герцена, 6; Бориспольское шоссе, 23 км; проспоспект Броварской, 2а; ул Радистов, 1в; Никольское лесничество; Броварское лесничество, кв № 72.