В ГБР назначили руководителя расследования "дел Майдана"

2 января, 2020, 19:57

Руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора ГБР

Об этом сообщает сайт ГБР.

"Завершение расследования дел Майдана - одно из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в Закон Украины "О Государственном бюро расследований", - отметил Буряк.

Ранее Буряк отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием, имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях и прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека.

Александр Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в г. Харькове по специальности "Правоведение". В правоохранительных органах с 1998 года. Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры города Киева, старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора. Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.