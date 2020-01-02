Рынок земли: на покупку установят три уровня ограничения

2 января, 2020, 17:37

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак сообщил, что в финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. В случае превышения лимита землю продадут с аукциона

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Законом предусмотрена синхронизация всех реестров для выполнения функции контроля. В случае превышения лимита, избыточная земля изымается по решению суда и продается на электронных торгах", - сообщил Мущак.

Ни один владелец земли совокупно не сможет владеть более 10 тыс. га. Независимо от количества основанных им предприятий, суммарно на них всех накладывается лимит 10 тыс. га. Например, 10 компаний по 1 тыс. га может быть, а 11 нет.

Мушак отметил, что первые 500 агропредприятий Украины обрабатывают земельный банк более 10 тыс. га.