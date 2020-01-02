 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРынок земли: на покупку установят три уровня ограничения

Рынок земли: на покупку установят три уровня ограничения

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак сообщил, что в финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. В случае превышения лимита землю продадут с аукциона

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Законом предусмотрена синхронизация всех реестров для выполнения функции контроля. В случае превышения лимита, избыточная земля изымается по решению суда и продается на электронных торгах", - сообщил Мущак.
Ни один владелец земли совокупно не сможет владеть более 10 тыс. га. Независимо от количества основанных им предприятий, суммарно на них всех накладывается лимит 10 тыс. га. Например, 10 компаний по 1 тыс. га может быть, а 11 нет.
Мушак отметил, что первые 500 агропредприятий Украины обрабатывают земельный банк более 10 тыс. га.
 
  • Напомним, что Герасимов заявил, что аграрный комитет продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2020 четверг

больше новостей

2 января, 2020 четверг

1 января, 2020 среда

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать