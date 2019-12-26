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Espreso.tvОбщество"Нельзя начинать рассмотрение закона, когда перед тобой нет документа": Герасимов о поправках в законопроект о рынке земли

"Нельзя начинать рассмотрение закона, когда перед тобой нет документа": Герасимов о поправках в законопроект о рынке земли


фото: 112.ua
Народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявил, что аграрный комитет продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли

Об этом он сообщил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"К сожалению, все правки, согласно меморандуму, которые должны быть включены в таблицу, отсутствуют. Более того - этой таблицы никто не видел. Нельзя начинать рассмотрение закона, когда перед тобой нет документа", - заявил нардеп.

По его словам, все лидеры фракций подписали меморандум согласно которому работа по этому законопроекту была поставлена в определенную последовательность. И ключевым моментом было то, что все предложения от народных депутатов были объединены в таблицу, которую затем начинает рассматривать комитет. Кроме того, во время заседания лидеров фракций было оговорено, что если те документы, которые подавали нардепы совпадают, то впоследствии это объединяется и не принимается во внимание при рассмотрении.

"Именно поэтому сегодня во время заседания комитета было принято решение, что срочно собирается подкомитет вместе с участниками рабочей группы, они прорабатывают эти вопросы 27 декабря. И в субботу, 28 декабря, вновь собирается комитет и продолжает рассмотрение закона", - добавил Герасимов.

  • Напомним, что ко второму чтению поступило более 4,5 тыс. поправок.
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