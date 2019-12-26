"Нельзя начинать рассмотрение закона, когда перед тобой нет документа": Герасимов о поправках в законопроект о рынке земли
Об этом он сообщил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"К сожалению, все правки, согласно меморандуму, которые должны быть включены в таблицу, отсутствуют. Более того - этой таблицы никто не видел. Нельзя начинать рассмотрение закона, когда перед тобой нет документа", - заявил нардеп.
По его словам, все лидеры фракций подписали меморандум согласно которому работа по этому законопроекту была поставлена в определенную последовательность. И ключевым моментом было то, что все предложения от народных депутатов были объединены в таблицу, которую затем начинает рассматривать комитет. Кроме того, во время заседания лидеров фракций было оговорено, что если те документы, которые подавали нардепы совпадают, то впоследствии это объединяется и не принимается во внимание при рассмотрении.
"Именно поэтому сегодня во время заседания комитета было принято решение, что срочно собирается подкомитет вместе с участниками рабочей группы, они прорабатывают эти вопросы 27 декабря. И в субботу, 28 декабря, вновь собирается комитет и продолжает рассмотрение закона", - добавил Герасимов.
- Напомним, что ко второму чтению поступило более 4,5 тыс. поправок.
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