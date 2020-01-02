"Нафтогаз" и "Газпром" засекретили плату за транзит газа
Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Как напомнил Витренко, в конце 2019 г. тарифы на транспортировку газа установил регулятор - НКРЭКП. По его словам, эти тарифы являются конкурентными.
"Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной...) Плата за организацию транзита, указанная в контракте с Газпромом, является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)", - сообщил представитель "Нафтогаза".
По его расчетам, гарантированные доходы от транзита составят 7,2 млрд долларов за пять лет.
"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров на 2020 год и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит не менее 32 долларов", - написал он.
- Напомним, 30 декабря НАК "Нафтогаз Украины" подписал договор с Газпромом о транзите газа.
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