Коболев рассказал, что его не устраивает в контракте с "Газпромом"
Об этом он сказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале "Нафтогаза" .
Коболев отметил, что считает пятилетний контракт с "Газпромом" компромиссным вариантом, поскольку "Нафтогаза" пришлось вынужденно "выступить буфером" между российской компанией и Украиной.
Это связано с несоответствием украинских законов о транспортировке газа с европейскими.
"В связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа," Газпром "отказался брать на себя риски украинского законодательства", - сказал Коболев.
В результате это пришлось сделать "Нафтогаза", который фактически "выступил буфером между российской компанией и Украиной".
"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса", - подытожил глава "Нафтогаза".
Напомним, ранее Коболев заявил, что 1 января 2020 официально завершился анбандлинг "Нафтогаза" , в результате чего оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) стал независимой компанией. Оператор получил сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа.
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