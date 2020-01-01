Анбандлинг "Нафтогаза" завершен, - Коболев

1 января, 2020, 16:39

1 января официально завершился анбандлинг "Нафтогаза", в результате чего оператор украинской газотранспортной системы стал независимой компанией

Об этом написал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в Facebook.

По его словам, "Оператор ГТС Украины" теперь является полностью самостоятельной и дееспособной компанией.

"Сегодня завершился анбандлинг, независимый оператор ГТС полностью отделился от группы Нафтогаз и начал автономную работу - транспортировка природного газа для потребителей Украины и ЕС. Нафотогаз перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине ", - написал он.

По словам Коболева, это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за время независимости Украины.

"Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Спасибо президенту, правительству, депутатам ВРУ, НКРЭКУ и всем вовлеченным за свободу и слаженную работу на результат, которого удалось достичь за последние полгода", - отметил глава "Нафтогаза".