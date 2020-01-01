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Espreso.tvОбществоС 1 января в Украине выросла минимальная зарплата

С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата

С 1 января 2020 года в Украине повышен на полтысячи гривен уровень минимальной зарплаты

Закон о государственном бюджете устанавливает на 2020 год минимальную зарплату в размере 4723 грн (с 1 января).

Это на 550 гривен больше, чем в 2019 году (4173 гривен).

Ее повышение в течение года не запланировано.

"Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что больший рост этой цифры не соответствовал бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в частности благодаря росту производительности", - пояснила бюджетный показатель минимальной зарплаты на 2020-й министр финансов Оксана Маркарова.

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