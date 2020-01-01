С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата
1 января, 2020, 13:18
С 1 января 2020 года в Украине повышен на полтысячи гривен уровень минимальной зарплаты
Закон о государственном бюджете устанавливает на 2020 год минимальную зарплату в размере 4723 грн (с 1 января).
Это на 550 гривен больше, чем в 2019 году (4173 гривен).
Ее повышение в течение года не запланировано.
"Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что больший рост этой цифры не соответствовал бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в частности благодаря росту производительности", - пояснила бюджетный показатель минимальной зарплаты на 2020-й министр финансов Оксана Маркарова.
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