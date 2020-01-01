В Крыму сообщают о возвращении после обмена двух жителей Севастополя

1 января, 2020, 21:56

1 января крымчане Степан Резуник и Олег Руднев прибыли в Севастополь поездом из Санкт-Петербурга

Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на местные СМИ.

Последние указывают, что мужчины вернулись на полуостров в рамках обмена 29 декабря.

Прокуратура АРК сообщила, что проверит факт въезда Степана Резуника в аннексированный Крым.

"Каждому факту незаконного пересечения админграницы предоставляется соответствующая правовая оценка, и эти факты приобщаются к этому уголовному производству. Именно поэтому отдельное уголовное производство не регистрируют, но если данный факт подтвердится, ответная реакция будет", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура АРК 11 июня 2019 г. сообщила, что на пропускном пункте "Каланчак" при пересечении админграницы задержали мужчину, который является разыскиваемым участником вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". В ведомстве тогда не назвали имени задержанного. На следующий день Херсонский городской суд арестовал его на два месяца.

Позже стало известно, что арестованный - севастополец Степан Резуник. Его жена говорила, что он выезжал из аннексированного Крыма в Киев, чтобы "оформить визы для въезда в страны ЕС".

В базе сайта "Миротворец" есть информация как о Степане Резунике, так и о его жене Ирине. Сообщается, что они принимали активное участие в аннексии Крыма и были награждены грамотой. Кроме того, Ирина Резуник также была награждена грамотой "За активное участие в мероприятиях, проводимых РОО "Самооборона Севастополя" по сбору гуманитарной помощи Новороссии"; в 2014 году баллотировалась от ЛДПР на российских выборах в депутаты подконтрольного Кремлю Балаклавского горсовета.

Так называемый омбудсмен Севастополя Павел Буцай сообщил местным крымским СМИ об Олеге Рудневе, которого два года назад сотрудники СБУ якобы сняли с борта теплохода в Ильичевске и предъявили ему обвинение в дезертирстве.