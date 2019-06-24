Задержанный на Херсонщине по подозрению в участии в "самообороне" крымчанин ехал в Киев за визами

24 июня, 2019, 12:11

Крымчанин Степан Резуник, которого Херсонский городской суд арестовал по подозрению в участии в "самообороне" Крыма, ехал с аннексированного полуострова в Киев, чтобы оформить визы в страны ЕС

Об этом российским СМИ сообщил жена задержанного Ирина Резуник.

Женщина объяснила, что Резуник оставил украинский паспорт и получил российский. 11 июня его задержали по подозрению в участии в незаконных формированиях.

Ирина Резуник добавила, что обвинения базируются на данных из социальных сетей, где размещена фотография грамоты с благодарностью Резуник от "самообороны" Крыма.

По ее словам, они с мужем во время захвата Крыма Россией весной 2014 "в частном порядке помогали развозить продукты и лекарства, оказывали небольшую помощь тем, кому она была нужна". Как добавила Резуник, они никогда "не работали на российские государственные или силовые структуры".

Резуник также распространила видео, на котором ее 7-летняя дочь обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца.

Украинские правоохранительные органы и украинские власти пока не комментировали информацию, которую предоставила жительница оккупированного Севастополя.

Национальная полиция АРК и Севастополя с начала 2019 г. объявила в розыск 28 членов "самообороны" Крыма. Формирование "Самооборона Крыма" появилось накануне аннексии полуострова и помогало российскому захвату Крыма. 11 июня 2014 г. подконтрольный Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию.