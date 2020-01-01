США ответили на угрозы КНДР возобновить ядерные испытания

1 января, 2020, 11:34

Администрация США прокомментировала заявление официального Пхеньяна о намерении прекратить мораторий на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности

Об этом сообщает DW со ссылкой на госсекретаря США Майкла Помпео.

"Если председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не будет соблюдаться договоренностей, достигнутых с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, это станет" глубоким разочарованием ", заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 31 декабря", - говорится в сообщении.

При этом, по словам главы Госдепартамента, Вашингтон надеется, что Пхеньян останется на "тропе дипломатии", отдав предпочтение "мира и благополучия против конфликта и войны".

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств относительно моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.

Глава КНДР также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем появления новой стратегического оружия.