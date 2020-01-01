США ответили на угрозы КНДР возобновить ядерные испытания
Об этом сообщает DW со ссылкой на госсекретаря США Майкла Помпео.
"Если председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не будет соблюдаться договоренностей, достигнутых с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, это станет" глубоким разочарованием ", заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 31 декабря", - говорится в сообщении.
При этом, по словам главы Госдепартамента, Вашингтон надеется, что Пхеньян останется на "тропе дипломатии", отдав предпочтение "мира и благополучия против конфликта и войны".
Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств относительно моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.
Глава КНДР также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем появления новой стратегического оружия.
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