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Espreso.tvОбществоКНДР отказалась от моратория на ядерные испытания, - NYT

КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания, - NYT

КНДР больше не считает себя обязанной продлевать мораторий на испытания ядерного оружия, заявил лидер страны Ким Чен Ын

Об этом сообщает The New York Times.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Ким Чен Ын также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия.

Северная Корея более двух лет не проводила испытания ракет большой дальности и ядерного оружия, и Дональд Трамп часто называет это своим главным дипломатическим достижением, напоминает NYT.

Издание указывает, что лидер КНДР объявил о соответствующем мораторий, когда надеялся, что США отменят введенные санкции.

Таким образом, предполагает газета, нынешнее заявление из Пхеньяна призвана заставить Трампа накануне президентских выборов 2020 начать отменять санкции.

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