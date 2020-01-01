Почти 200 тыс. жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - МВД РФ

1 января, 2020, 16:00

196 тысяч человек из территорий ОРДЛО получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "ТАСС" в МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.

"В настоящее время более 196 тыс. человек получили гражданство РФ", - говорится в ответе МВД РФ.

В МВД РФ уточнили, что более 136 тыс. Из них - жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", около 60 тыс. - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что паспорта Российской Федерации по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей захваченных Россией отдельных районов Луганской области (ОРЛО)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168116