Почти 200 тыс. жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - МВД РФ
1 января, 2020, 16:00
196 тысяч человек из территорий ОРДЛО получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "ТАСС" в МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.
"В настоящее время более 196 тыс. человек получили гражданство РФ", - говорится в ответе МВД РФ.
В МВД РФ уточнили, что более 136 тыс. Из них - жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", около 60 тыс. - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.
Ранее сообщалось, что паспорта Российской Федерации по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей захваченных Россией отдельных районов Луганской области (ОРЛО)
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