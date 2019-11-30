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Espreso.tvОбщество48 тыс. жителей ОРЛО получили российские паспорта, заявляют в Луганске

48 тыс. жителей ОРЛО получили российские паспорта, заявляют в Луганске

Паспорта Российской Федерации по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей захваченных Россией отдельных районов Луганской области (ОРЛО)

Об этом сообщает оккупационная администрация Луганска, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

По информации коллаборационистов, по 2019 более 48 000 человек уже стали гражданами Российской Федерации.

При этом власти Орлоя для ускорения процесса значительно увеличила штат сотрудников подразделений, занятых приемом документов, и создала электронную очередь на подачу документов на паспорт РФ.

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