48 тыс. жителей ОРЛО получили российские паспорта, заявляют в Луганске
30 ноября, 2019, 12:10
Паспорта Российской Федерации по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей захваченных Россией отдельных районов Луганской области (ОРЛО)
Об этом сообщает оккупационная администрация Луганска, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .
По информации коллаборационистов, по 2019 более 48 000 человек уже стали гражданами Российской Федерации.
При этом власти Орлоя для ускорения процесса значительно увеличила штат сотрудников подразделений, занятых приемом документов, и создала электронную очередь на подачу документов на паспорт РФ.
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