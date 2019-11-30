48 тыс. жителей ОРЛО получили российские паспорта, заявляют в Луганске

30 ноября, 2019, 12:10

Паспорта Российской Федерации по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей захваченных Россией отдельных районов Луганской области (ОРЛО)

Об этом сообщает оккупационная администрация Луганска, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

По информации коллаборационистов, по 2019 более 48 000 человек уже стали гражданами Российской Федерации.

При этом власти Орлоя для ускорения процесса значительно увеличила штат сотрудников подразделений, занятых приемом документов, и создала электронную очередь на подачу документов на паспорт РФ.