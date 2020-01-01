Крымский блогер Гайворонский, которому запретили въезд в Россию, прибыл в Киев

1 января, 2020, 21:39

Высланный из России в Украину ялтинский блоггер и журналист Евгений Гайворонский прибыл в Киев

Об этом он рассказал Крим.Реалии.

По его словам, 1 января он поселился в хостеле в украинской столице. Ему в этом помог председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Гайворонский рассказал, что в течение 9 дней находился в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае.

После вмешательства исполняющего обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, российского политолога Игоря Эйдман и помощника премьер-министра Украины, Гайворонского освободили и доставили на российско-украинскую границу, а именно к пункту пропуска "Чертково" (напротив украинского пункта пропуска "Меловое").

"Выдворял меня сотрудник ФСБ и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. С помощью Малышевского мы решили вопрос. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли отель в сутки. в отеле мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев", - заявил Гайворонский.

Гайворонский отметил, что планирует сотрудничать с украинскими СМИ, так как имеет "грандиозный объем информации, знаний, практических навыков" по ситуации в Крыму и России.

Он отметил, что "хотел бы внести серьезный вклад в дело деоккупации Крыма".