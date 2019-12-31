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Espreso.tvОбществоРФ выдворила в Украину ялтинского блогера Гайворонского, который поддерживал аннексию Крыма, - Чубаров

РФ выдворила в Украину ялтинского блогера Гайворонского, который поддерживал аннексию Крыма, - Чубаров

Россия выдворила из оккупированного Крыма на материковую часть Украины арестованного ранее ялтинского блогера Евгения Гайворонского

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Евгения Гайворонского, журналиста, который жил во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины. Как сообщил Евгений Гайворонский, его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России вывезли в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое", - написал Чубаров.

По данным Чубарова, с Луганщины Гайворонский направился в Бахмут Донецкой области, откуда планирует ехать в Киев.

Ранее сообщалось, что Гайворонского держат в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае.

Евгений Гайворонский родился в Донецке, учился на журналиста, затем работал по специальности. В Ялте прожил несколько лет, работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации "Народное единство", активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение "референдума" о присоединении полуострова к России.

Позже Гайворонский редактировал пророссийский "Евразийский журнал", хвалил президента РФ Владимира Путина, был корреспондентом крымской редакции российской "Комсомольской правды", сотрудничал с севастопольским изданием "Примечания", которое считают оппозиционным за критику власти.

Через некоторое время Гайворонский заявил, что изменил свою позицию в отношении аннексии полуострова, выразив надежду, что "Украина все же вернет Крым".

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