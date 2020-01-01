ГТС Украины уже транспортировала первые кубометры газа по новому контракту с "Газпромом" в ЕС

1 января, 2020, 15:45

ООО "Оператор ГТС Украины" заявило о продолжении транзита российского газа по новому соглашению между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины"

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.