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Espreso.tvОбществоГТС Украины уже транспортировала первые кубометры газа по новому контракту с "Газпромом" в ЕС

ГТС Украины уже транспортировала первые кубометры газа по новому контракту с "Газпромом" в ЕС

ООО "Оператор ГТС Украины" заявило о продолжении транзита российского газа по новому соглашению между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины"

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

  • Новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами газотранспортной системы Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России, таким образом созданы все технические и правовые основания для транзита газа через украинскую ГТС с РФ в европейские страны с 1 января 2020 года.
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